أغذية يحبها الأطفال.. ويختبئ فيها السكر

نصح المعهد الاتحادي الألماني للتغذية بضرورة ألا يشكل السكر أكثر من 10% من كمية الطاقة اليومية للأطفال، وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن «السكر لا يوجد فقط في الحلويات والشوكولاتة والمشروبات الغازية والعصائر فحسب، بل يختبئ أيضاً في أغذية أخرى يحبها الأطفال مثل: (الكاتشب وزبادي الفواكه والبيتزا والموسلي)». وحذر المعهد من خطورة السكر على الأطفال بصفة خاصة، إذ إنه يرفع خطر إصابتهم بتسوس الأسنان والسمنة وما يترتب عليها من أمراض خطيرة كالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.