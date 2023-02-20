أطباء يوصون بالبروتين النباتي

أفادت الجمعية الألمانية للتغذية بأن البروتين يحظى بأهمية كبيرة للصحة؛ إذ يساعد على بناء العضلات وإنقاص الوزن وزيادة القدرة على بذل المجهود وتقوية جهاز المناعة، مشيرة إلى أن هناك دراسات أشارت إلى أن استبدال الكربوهيدرات جزئياً بالبروتين يسهم في خفض مستويات الدهون في الدم وضغط الدم، ومن ثم تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وأوضحت الجمعية أن الشخص البالغ يحتاج إلى البروتين يومياً بمعدل 0.8 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، والكمية اليومية تراوح بشكل تقريبي من 80 إلى 90 غراماً.

وتنقسم المصادر الغذائية للبروتين إلى مصادر حيوانية مثل اللحوم الحمراء والأسماك ومنتجات الألبان والبيض، ومصادر نباتية مثل البقوليات ورقائق الشوفان وبذور الكتان والكينوا.

ويوصي الأطباء بتفضيل المصادر النباتية؛ لأن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والأورام.