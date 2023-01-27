«إطلالة شتوية أنيقة».. نصائح لتنسيق الشال

يُعدّ الشال قطعة إكسسوار أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية، حيث إنه لا يعمل على تدفئة الرقبة فحسب، بل يضفي أيضاً على المظهر لمسة أناقة تخطف الأنظار.

وعن كيفية تنسيق الشال، أوضحت مستشارة المظهر الألمانية ياسمين لينك، أنه «يمكن الحصول على إطلالة شتوية أنيقة وهادئة، من خلال تنسيق شال يزدان بالنقوش مع ملابس ذات لون أحادي، وكذلك من خلال تنسيق شال أحادي اللون مع ملابس تزدان بالنقوش».

وعند ارتداء ملابس تكتسي بألوان داكنة مثل الأسود، فيمكن حينئذ إضفاء لمسة جاذبية عليها من خلال شال يزهو باللون الوردي مثلاً.

وبشكل عام، أوصت لينك باختيار شال يكتسي باللون الرمادي المتوسط، حيث إنه يناسب الكثيرين من ناحية، ويتناغم مع كل الألوان القوية من ناحية أخرى.

وأضافت لينك أن «درجات التوتي تعد مناسبة أيضاً، حيث إنها تتناغم مع الألوان الأساسية مثل الأسود والرمادي والأزرق الداكن، وهي الألوان، التي تكتسي بها الجواكت الشتوية».

وأكدت مستشارة المظهر الألمانية على أهمية الاكتفاء بالشال والاستغناء عن الإكسسوارات الأخرى، مثل السلاسل والقلائد، مشيرة إلى أنه يكفي فقط ارتداء أقراط تتسم بالرقة.