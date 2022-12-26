كنز طبيعي لتقوية المناعة وحرق الدهون.. خبراء ينصحون باليوسفي

أفاد خبراء في المركز الاتحادي للتغذية بأن اليوسفي يتمتع بفوائد صحية كثيرة؛ إذ إنه غني بفيتامين C الذي يعمل على تقوية المناعة ويحسن امتصاص الحديد من الأغذية، ويعزز إنتاج الكولاجين.

وأوضح خبراء التغذية أن اليوسفي يحتوي أيضاً على الفيتامينات E و B12 و B7 المعروف أيضا باسم «البيوتين»، والتي تتمتع بأهمية كبيرة لصحة وجمال البشرة والشعر والأظافر.

كما يحتوي اليوسفي على السيلينيوم الذي يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، ومادة «سينفرين»، التي تعمل على خفض مستوى الكوليسترول، ومادة «نوبليتين»، التي تساعد على حرق الدهون.