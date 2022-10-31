وصفة أكياس الشاي تعيد للعيون بريقها

نصحت مؤسسة «عين» الألمانية، بأنه يمكن مواجهة تورم العيون بوساطة أكياس الشاي الأسود والأخضر؛ إذ يمتاز الشاي بنوعيه بتأثير مضاد للبكتيريا، ومهدئ ومزيل للتورم.

وأوضحت أنه ينبغي لهذا الغرض نقع أكياس الشاي قليلاً في ماء بارد، ثم تجفيف الأكياس ووضعها على جفون العيون المغلقة لمدة 10 دقائق تقريباً.

ويمكن أيضاً التخلص من التورم بوضع ملعقتي شاي مبردتين في الثلاجة على الجفون لبضع دقائق؛ إذ تعمل البرودة على تحفيز سريان الدم، ومن ثم يزول التورم. وإذا لم تفلح هذه الوسائل في مواجهة تورم العيون، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب؛ إذ قد يشير إلى مرض بكتيري أو فيروسي مثل التهاب الملتحمة أو الدمل أو الحساسية مثل حمى القش أو قصور الغدة الدرقية.