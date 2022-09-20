أضرار تناول الملح بكثرة.. أكبر من الإصابة بارتفاع ضغط الدم

حذر المركز الاتحادي الألماني للتغذية من الإفراط في تناول الملح؛ لأنه يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، الذي يرفع بدوره خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأوضح المركز أن الإفراط في تناول الملح يرفع خطر الإصابة بسرطان المعدة، كما أنه يتسبب في إضعاف جهاز المناعة.

ولتجنب هذه المخاطر، أوصى المركز بالالتزام بكمية الملح الموصى بها يومياً والبالغة خمسة غرامات، وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وينبغي أيضاً الإقلال من الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة؛ لاحتوائها على الكثير من الملح.