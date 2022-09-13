وصفات للقضاء على الحشرة المزعجة في شعر الطفل

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن قمل الرأس غالباً ما يصيب الأطفال في سن رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وعادة ما ينتقل من طفل إلى آخر عبر التلامس الجسدي.

وشددت على ضرورة القضاء على القمل فور ظهوره، ويمكن ذلك بمادتين، الأولى: تعمل على الجهاز العصبي للحشرة، والثانية تسد فتحات التنفس لديها. وتعتمد المادة الأولى على قاعدة نباتية كيميائية، بينما تعتمد الأخرى على زيت السيليكون.

وفي الغالب يُنصح باستعمال زيت السيليكون لعدم مقاومة القمل له، على العكس من الأدوية، التي تعمل على الجهاز العصبي للحشرة، والتي أظهرت له مقاومة مع مرور الوقت.

ولا ينبغي استعمال العلاجات المنزلية مثل الخل والمايونيز أو حتى استخدام المجفف، لعدم الإضرار بفروة الرأس.

كما ينبغي وضع كمية كافية من المادة المعالجة على الشعر وتركها لمدة طويلة، كي تؤتي مفعولها المرجو. وهناك خطأ شائع يتمثل في وضع العلاج على الشعر الرطب، ما قد يحد من مفعول العلاج. لذا ينبغي وضع الدواء على الشعر الجاف، مع عدم لف أي مناشف على رأس الطفل حتى لا تتشرب العلاج وتؤثر بالسلب في مفعوله. وبعد وضع الدواء يتم شطف الشعر وتمشيطه خُصلة خُصلة بواسطة مشط مخصص للقمل، مع مراعاة تمشيط الشعر كل أربعة أيام على مدار أسبوعين.

وأكدت الرابطة ضرورة المعالجة الثانية، وهي غالباً ما تكون في اليوم التاسع أو الـ10؛ حيث يتم القضاء في المعالجة الأولى على الحشرة وليس البيض، الذي كانت قد وضعته الحشرة بالفعل؛ فاليرقات يمكن أن تفقس حتى اليوم الثامن، ومن اليوم الـ11 تبدأ الإناث في وضع البيض مرة أخرى.

ويؤدي فقدان الإطار الزمني في اليوم التاسع أو الـ10 إلى المخاطرة بالبدء بكل شيء من جديد.

تنظيف.. حتى الدمى

يجب غسل الأمشاط والفرش ومشابك الشعر بالماء الساخن والصابون وعدم استخدامها لأيام عدة، كما ينبغي غسل البياضات والملابس والمناشف الخاصة بالطفل في الغسالة في درجة حرارة 60 درجة مئوية.

وبالنسبة للدمى القماشية، فإنه ينبغي وضعها في كيس بلاستيكي مغلق لمدة ثلاثة أيام.

• إصابة رأس الطفل بالقمل تستلزم بقاءه في المنزل وعدم الذهاب إلى رياض الأطفال أو المدرسة حتى يتم التخلص من تلك الحشرة.