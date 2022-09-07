خبراء تغذية ينصحون بتناول «السلمون»: صديق للقلب

وصف خبراء في المركز الاتحادي الألماني للتغذية سمك السلمون بأنه يعدّ صديقاً للقلب، إذ إنه غني بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (أوميغا 3)، التي تعمل على خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وضغط الدم المرتفع، ومن ثم تحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأضافوا أنه بالاشتراك مع مضادات الأكسدة تعمل الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (أوميغا 3) أيضاً على تحسين نشاط المخ وتحارب هرمونات التوتر.

كما يعدّ سمك السلمون كنزاً من المعادن والفيتامينات، مثل الفوسفور والبوتاسيوم المهمين لصحة العظام، واليود المهم لصحة الغدة الدرقية، و«فيتامينات B» المهمة لصحة الأعصاب و«فيتامين D» المهم لصحة العظام والأسنان.

سمك السلمون يحدّ من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.