الفلافل في مدينة الخليل.. لم تعد أكلة الفقراء

يبدأ عمل الفلسطيني مجيد جولاني ومساعدوه منذ ساعات الصباح الأولى لتحضير متطلبات واحدة من أكثر الأكلات الشعبية شهرة في البلاد.

ويكافح هذا المحل القديم الواقع في أزقة المدينة القديمة في الخليل لتلبية حاجات الزبائن كما كان هذا المحل من سنوات طويلة، والآن بعد وفاة الأب يعمل الورثة بكل جهدهم للحفاظ على محل يعتبر من ملامح المدينة، لكن ارتفاع أسعار الحمص وهو المادة الأساسية في صناعة الفلافل حوّل أكلة الفقراء الشهيرة إلى وجبة يسلتزم التفكير فيها قبل الإقدام على شرائها، على الرغم من أنها لاتزال الأرخص بين المأكولات بحسب جولاني.