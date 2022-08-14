دعوى على مدرسة أميركية استعانت بحقل قطن لـ «شرح ما عاناه العبيد»

تسبّب حقل من القطن زُرع في إحدى مدارس هوليوود بهدف تفسير فظائع العبودية التي كانت تُمارس في الماضي للتلاميذ، بإثارة صدمة لتلميذة أميركية من أصل إفريقي، على ما ذكرت دعوى قضائية أقيمت في كاليفورنيا على المدرسة.

وتطالب راشوندا بيتس التي تدّعي أن ذلك الأمر تسبب لابنتها بالكرب، بتعويض مقداره 250 ألف دولار.

وذكرت الدعوى التي أقيمت هذا الأسبوع على المدرسة أن التلميذة «تعاني نوبات قلق لا يمكنها السيطرة عليها، ونوبات اكتئاب عندما تفكر في مشروع زراعة القطن» الذي أطلقته مدرستها. ولاتزال حقول القطن التي كان يُجبر العبيد على العمل فيها ضمن ظروف مروعة، تشكل رمزاً لهذه الحقبة من تاريخ الولايات المتحدة.