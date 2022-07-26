تشعر بألم عند رفع ذراعك.. أطباء عظام يوضحون الأسباب

المصدر: توبنغن - د.ب.أ

أرجع أطباء في مركز جراحة العظام في مدينة توبنغن الألمانية الشعور بألم عند رفع الذراع إلى أسباب عدة، تتمثل في متلازمة «الانحشار الكتفي»، ومتلازمة «الكتف المتجمد»، والالتهاب الكيسي، وإصابات الكفة المدورة، والترسبات الكلسية في أوتار الكتف.

وأوصى المركز باستشارة الطبيب في حال استمرار الألم لمدة تزيد على ستة أسابيع على الرغم من تناول مسكنات الألم، مشدداً على ضرورة استشارة الطبيب على وجه السرعة، إذا كان الألم مصحوباً بأعراض أخرى، مثل احمرار الكتف وتورمه وسخونته، إضافة إلى الوخز والخدر ومظاهر الشلل.

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