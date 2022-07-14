مبادرة أوروبية للحماية من أكبر 3 مخاطر على الصحة العامة

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

اعتبرت المفوضية الأوروبية أن الأوبئة والهجمات النووية ومقاومة مضادات الميكروبات هي أكبر ثلاثة مخاطر على الصحة العامة في أوروبا، في مبادرة للتأكد من استعداد الاتحاد الأوروبي بشكل أفضل لأزمات الصحة العامة المستقبلية.

وقالت المفوضية الأوروبية إن مسببات الأمراض ذات القابلية الوبائية العالية والهجمات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والتهديدات الناتجة عن مقاومة مضادات الميكروبات يمكن أن تهدد الحياة، ويمكن أن تنتشر جميعها عبر الحدود إلى الدول الأعضاء.

وأشارت المفوضية إلى إطلاق جهود لتطوير وشراء وتصنيع وتخزين المعدات الطبية، بهدف «ضمان المواءمة العالمية والتعاون الوثيق بشأن الأمن الصحي العالمي».

وقالت مفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيدس: «هذه العملية هي الخطوة الأولى في ضمان إتاحة التدابير الطبية المضادة وإتاحتها لجميع الدول الأعضاء بسرعة عند الحاجة».

وتم إعداد القائمة من قبل الهيئة الأوروبية للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية، إلى جانب وكالات الاتحاد الأوروبي الأخرى والشركاء والخبراء الدوليين.

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