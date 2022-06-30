المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

تزعج عيوب السيقان، مثل البقع الصبغية والأوردة العنكبوتية (شعيرات دموية ذات لون أرغواني بارزة تحت الجلد)، بعض النساء، إذ تُفسد المظهر الجمالي، وقد تحرم المرأة من ارتداء ملابس الصيف، حسب مجلة «فرويندين».

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن للمرأة إخفاء هذه العيوب الجمالية ببعض حيل المكياج، مثل تطبيق مكياج التمويه Camouflage، الذي يتمتع بقوة تغطية عالية، تعمل على إخفاء العيوب مؤقتاً.

وللحصول على نتيجة تدوم طويلاً ينبغي استخدام بودرة تثبيت بعد تطبيق مكياج التمويه، إذ تجعله البودرة قادراً على مقاومة العرق والماء.

وتعد مستحضرات التسمير الذاتي Self-tanner بمثابة عصا سحرية لإخفاء عيوب السيقان الجمالية، إذ تمنح هذه المستحضرات البشرة مظهراً برونزياً ساحراً تتوارى خلفه البقع الصبغية والأوردة العنكبوتية.

وللحصول على نتيجة أكثر فعالية، ينبغي استخدام مستحضر التقشير قبل تطبيق مستحضر التسمير الذاتي، وذلك للحصول على بشرة موحدة ومتجانسة.

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