موضة الأثاث.. الاتجاه للقطع المتعددة الاستخدامات

المصدر: ميلانو - د.ب.أ

يهيمن تعدد الاستخدامات على عالم الأثاث؛ إذ ظهر هذا الاتجاه العملي الذي يناسب المساحات الصغيرة جلياً خلال فعاليات معرض ميلانو الدولي للأثاث، الذي اختتمت فعالياته أخيراً.

ويتجسد هذا الاتجاه في قطعة الأثاث Koji من إبداع شركة إيطالية. وتجمع القطعة بين طاولة جانبية ومكتب قائم بفضل إمكانية ضبط ارتفاعها، كما يمكن نقلها بسهولة إلى أي مكان في المنزل بفضل تجهيزها بعجلات.

ويمكن استخدام قطعة الأثاث Ludo كطاولة جانبية وطاولة عمل صغيرة، وكمقعد هزاز للأطفال ومقعد صغير.

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