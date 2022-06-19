5 أطعمة تزيد حرق الدهون في الصيف

المصدر: ميونخ - د.ب.أ

أوردت مجلة «فرويندين» الألمانية أن هناك بعض الأطعمة، التي تساعد في حرق الدهون في الجسم خلال الصيف، فضلاً عن مذاقها الرائع.

ويأتي على رأس تلك الأطعمة البطيخ الذي يحتوي على 90% من مكوناته على الماء، وهو وجبة رائعة لترطيب الجسم ومنخفضة السعرات الحرارية، وفي نفس الوقت يفيد في صحة ونضارة البشرة.

كما يعد الكرز من الأطعمة الغنية بالريسفيراترول، وهو أحد مضادات الأكسدة بخصائص إيجابية متعددة، مثل تحويل الدهون البيضاء الزائدة إلى دهون بنية، وهو ما يعزز بدوره من عملية التمثيل الغذائي ويساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

ويتميز الأناناس بتأثيره المضاد للالتهابات ومحتواه العالي من فيتامين C، وهو ما يضمن صحة جيدة للأمعاء، ويساعد على منع الشعور المزعج بانتفاخ المعدة.

وأفاد خبراء المجلة الألمانية بأن المواد المرة الموجودة في الجريب فروت تزيد من حرق الدهون، كما أن محتواها العالي من فيتامين C يقوي جهاز المناعة مع تعزيز الشعور بالشبع وعدم الرغبة في تناول الطعام والسكريات. ويعد الكرنب الأجعد، وهو نبات منخفض السعرات الحرارية، غنياً بألياف مهمة للجسم، ويضمن شعوراً بالشبع لفترة طويلة.

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