أصغر شيف إماراتية تستعرض موهبتها في المالديف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن منتجع في المالديف عن استعداده لاستقبال الشيف الإماراتية الواعدة، عائشة العبيدلي، التي ستقدم مجموعة من الأطباق العربية خلال حلولها ضيفة على وجهة الضيافة.

وأشار منتجع وسبا جيه دبليو ماريوت المالديف إلى أن عائشة العبيدلي، أصغر طاهية إماراتية، ستتعاون مع طاهية المنتجع في المالديف أمينات عبدالرشيد، لتقديم أطباق ذات نكهات متنوعة لمجموعة من المأكولات العربية والمالديفية في مطلع يوليو المقبل. وستتعاون الطاهيتان لإعداد قائمة طعام عربية - مالديفية ستكون مُتاحة للضيوف لتجربتها بين الثاني والـ12 من الشهر المقبل، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وقال الشيف التنفيذي في المنتجع بير ياداف: «نتطلع للتعاون مع الطاهية عائشة لتقديم قائمة طعام فريدة من نوعها بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في الجزيرة، ودمج خبرتها مع الطاهية المالديفية الماهرة لدينا للحصول على أطباق عربية بلمسة محلية، إذ يعتبر هذا التعاون طريقةً رائعة لعرض الثقافتين من خلال رحلة طهي مميزة لضيوفنا من المنطقة وخارجها».

كما ستتاح الفرصة للضيوف الصغار أيضاً للتعلم من الشيف عائشة بشكل مباشر خلال دروس الطبخ التي ستقدمها الطاهية الموهوبة، إذ يمكن للأطفال المقيمين في المنتجع خلال تلك الفترة الاستفادة منها.

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