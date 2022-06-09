الجينز الوردي يُكمل أناقتك

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

أوردت مجلة Elle أن الجينز المخطط يمثل نجم الموضة النسائية في صيف 2022، ليمنح المرأة إطلالة عصرية تعكس تفرّد أسلوبها. وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجينز المخطط يمتاز بطابع جريء يخطف الأنظار، لاسيما الموديلات ذات الألوان الزاهية، مثل الوردي والأزرق السماوي؛ لذا ينبغي تنسيقه مع قطعة فوقية تتسم بالبساطة والهدوء، مثل تي شيرت أحادي اللون، وذلك لتسليط الضوء على الجينز من ناحية وللبعد عن التكلف والمبالغة من ناحية أخرى.

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