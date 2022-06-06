منها ارتداء الكعب العالي.. الأسباب الأكثر شيوعًا لآلام أسفل الظهر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعاني الكثير من الأشخاص من آلام في أسفل الظهر، ولا يقتصر سبب ذلك على حمل الأشياء الثقيلة فقط. بل هناك أسباب أخرى تتسبب بهذه الآلام.

وشارك الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي بتغريدة على "تويتر" بعض الأِسباب الأكثر شيوعًا للمعاناة من آلام أسفل الظهر، وهي 7 أسباب:



الخمول الناتج عن قلّة الحركة

حمل الأشياء بطريقة خاطئة

حمل الأشياء الثقيلة

ضعف العضلات الناتج عن زيادة الوزن

الجلوس لمدّة طويلة

ارتداء الأحذية غير المريحة مثل الكعب العالي

جهد العضلات الناتج عن الضغط النفسي

وأكّدت التغريدة أن سلامة الظهر تبدأ بتصحيح سلوكياتك عندما يأتي الأمر للوقوف، والجلوس، والأنشطة اليومية.

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