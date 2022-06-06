التغذية السليمة تحارب الالتهابات

المصدر: بون - د.ب.أ

أفاد المركز الاتحادي للتغذية بأن الالتهابات في الجسم ترجع إلى أسباب عدة، في مقدمتها البدانة والإفراط في تناول السكر واللحوم، بالإضافة إلى التدخين وتناول الكحوليات.

وأضاف المركز الألماني أن التغذية السليمة يمكنها محاربة الالتهابات في الجسم، موضحاً أن الفيتامينات A

وC وE والسيلينيوم والزنك تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات. ويوجد فيتامين A بكثرة في الفواكه والخضراوات الصفراء والبرتقالية، بينما يوجد فيتامين C في الفلفل والفواكه الحمضية مثل البرتقال واليوسفي. أما فيتامين E فيوجد بكثرة في الزيوت النباتية، بما في ذلك زيت الزيتون وزيت عباد الشمس، وفي الخضراوات الورقية الخضراء. وتعد المكسرات والأسماك مصادر جيدة للسيلينيوم، في حين تمد البقوليات كالبازلاء الجسم بالزنك. كما يحتوي الثوم والبصل على مركبات نبات ثانوية من شأنها محاربة الالتهابات.

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