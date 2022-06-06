«الجوجوبا».. منجم فوائد للشعر والبشرة

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

يوفر زيت الجوجوبا العديد من الفوائد للشعر والبشرة، ولذا يدخل في مكونات مستحضرات عناية عدة. وأشارت مجلة «فرويندين» الألمانية إلى أن الجوجوبا يعد نوعاً من الشمع وليس من الزيوت، إذ يستخرج من بذور الجوجوبا، ويحتوي على فيتامينات مهمة، مثل E وB6 وA.

ويعتبر هذا النوع من الزيوت الخيار الأمثل للشعر الجاف والمتقصف؛ إذ يوازن إفراز الدهون على فروة الرأس، كما يمتاز بتأثير جيد في علاج جفاف فروة الرأس والحكة، وهو ما ينتج عنه شعر ناعم ولامع.

ولاحتواء زيت الجوجوبا على فيتامين A، فإنه يزيد من صحة البشرة، ويساعد على علاج حب الشباب والبثور، ويسهم هذا الزيت في الاحتفاظ برطوبة البشرة وتقليل الالتهابات بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news