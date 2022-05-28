أعراض نقص فيتامين ب 12 .. علامات تحذيرية تجدها في الأظافر

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

هناك العديد من الأعراض لنقص فيتامين ب 12 يمكن أن تظهر في أماكن مختلفة من الجسم، وبينها علامات تحذيرية قد تحدث في الأظافر.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن تقرير للمجلة الطبية البريطانية (BMJ)، القول إن من بين أعراض نقص فيتامين ب 12 فرط التصبغ في الأظافر مثل تغير لونها إلى الزرقة أو السواد، ووجود خطوط طولية أو شبكية داكنة.

وأضاف التقرير أن تصبغ الأظافر المرتبط بنقص فيتامين ب 12 أكثر شيوعًا في المرضى ذوي البشرة الداكنة.

وتشمل الأعراض العامة لنقص فيتامين ب 12 اليرقان والتهاب اللسان واحمراره والشعور بالوخز واضطراب الرؤية والاكتئاب.

ومن المهم ملاحظة أن هذه المشاعر والأحاسيس يمكن أن تكون أيضاً أعراضاً لحالات أخرى ؛ لذلك من المهم استشارة طبيب عام وإجراء فحص في المختبر قبل اللجوء إلى أي علاج.

ونوه التقرير إلى أنه يمكن منع مضاعفات نقص فيتامين ب 12 إذا تم التعرف على الحالة وتم بدء العلاج مبكراً وذلك لتفادي المضاعفات التي قد تشمل مشاكل القلب ومشاكل في الرؤية وفقدان الذاكرة واعتلال الأعصاب المحيطية وغيرها من المضاعفات.

وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية إنه إذا ظهرت بعض المشكلات العصبية بسبب نقص فيتامين ب 12 فإن بعضها لا يمكن علاجه بسرعة وقد يستغرق وقتا طويلاً في العلاج، ولذلك من المهم اكتشاف المرض وبدء علاجه مبكراً.

ويختلف علاج نقص فيتامين ب 12 حسب حالة كل مريض، وقد يلجأ الطبيب إلى الحقن المباشرة والوسائل الغذائية والتي من أهمها اللحوم والسلمون وسمك القد والحليب والبيض.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news