خطوة تسعد عشاق جبنة «بارميزان».. رقاقة ألكترونية تكشف المزيفة

المصدر: موقع الامارات اليوم

قرر صانعو جبنة إيطاليون إدخال رقائق تتبع في قشور قوالب الجبن الخاصة بهم في محاولة لتقويض المنافسين المشبوهين الذين يزعمون كذبا أنهم يصنعون أجبان «بارميزان» حقيقية.

وتعتبر ماركة «بارميجيانو ريجيانو»، ماركة لأشهر صانعي أجبان البارميزان «الحقيقية» وذلك باعتراف الذواقة وأصحاب المطاعم، ومحكمة في الاتحاد الأوروبي، التي أقرت قانونًا في عام 2008 يقضي بأنه لا يمكن بيع الجبن إلا على أنه «بارميزان» إذا تم صنعه من قبل صانعي Reggiano في إيطاليا.

إلا أن سوق اجبان «بارميزان» المزيفة تضخمت في السنوات الأخيرة محققة مبيعات بمليارات الدولارات، وهو اتجاه أثار قلق صانعي الجبن الإيطاليين، وفقًا لمجلةFood & Wine ما استدعى الحاجة لإيجاد حلول سريعة. ولذا توصل «بارميجيانو ريجيانو» إلى حل مدهش عالي التقنية، بحسب مجلة «ذا بايت».



ولحماية كل قالب من قوالبه بهويته الأصلية، سيتعاون اتحاد Parmigiano Reggiano Consortium، وهو نقابة عمالية تأسست في عام 1934، مع شركة هولندية متخصصة في صنع رقاقات تتبع لهذا النوع من الأعمال.

وهذه الرقائق عبارة عن أجهزة إرسال واستقبال صغيرة تمنح كل قالب من البارميزان علامة طعام خاصة وقابلة للفحص، يتم بعد ذلك تخزين كل من هذه العلامات، التي تعد آمنة للطعام وأصغر من حبة ملح، على blockchain - في أي مكان آخر ويمكن تتبعها بسهولة.

وسيسمح هذا الدمج بين تقنية التتبع والإنتاج الفريد لجبنة بارميزان في«حماية العلامة الأصلية ضد العلامات التجارية المتشابهة وتمييزها».

ووفقا للمجلة فإنه في الربع الثاني من عام 2022 وحده،سيتم تزويد 100 ألف قالب بارميزان بملصقات تتبع ذكية وذلك على الأقل في المستقبل القريب.

وستحل هذه التقنية بدل تقنية تتبع رموز العلامة التجارية التقليدية، ولكنها ربما تؤدي لزيادة في سعر التكلفة الإنتاجية وبالتالي سعر البيع.

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