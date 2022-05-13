موسيقى راقية تصدح في حرم السوربون أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نظّمت جامعة السوربون أبوظبي أمسية موسيقية للفنانتين جالينا بيسنر، الأستاذة في الصحوة الموسيقية في الرابطة الثقافية الفرنسية أبوظبي، وماري سونتاغ مدرسة بيانو في الرابطة الثقافية الفرنسية أبوظبي.

حضر الحفل الذي نظم في حرم الجامعة بعنوان «DANSONS À QUATRE MAINS» ما يقارب 100 زائر، إضافة إلى طلبة وموظفي جامعة السوربون أبوظبي.

وقدمت الفنانتان مجموعة من المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية لكبار الموسيقيين العالميين كشوبرت وجورج بيزيه وأنتونين دفورجاك ويوهانِسْ برامس وآرام خاتشاتوريان وكامي سان صانز.

وامتزجت الموسيقى الكلاسيكية والجاز في هذا الأداء الموسيقي الذي أخذ زواره على متن رحلة استكشافية عبر الحضارات والعصور والأماكن، من فرنسا لأرمينيا، ومن الموسيقى الكلاسيكية لموسيقى الجاز. وجاءت الأمسية ضمن الأنشطة الاجتماعية التي تنظمها جامعة السوربون أبوظبي باستمرار، وتعكس التزام وحرص الجامعة على تعزيز التجربة الطلابية الشاملة من خلال إشراكهم بفعاليات تركز على التنوع الثقافي.

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