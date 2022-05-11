من الشاطئ إلى الشارع.. تنورة «باريو» تغزو الموضة

المصدر: ميونيخ ■ د.ب.أ

تغزو تنورة باريو موضة الشارع في صيف 2022، لتمنح المرأة إطلالة تنطق بالرقة والأنوثة. وأوضحت مجلة Elle المعنية بالموضة والجمال أن تنورة باريو هي التي يتم لفها حول منطقة البكيني على الشاطئ، مشيرة إلى أنها تقتحم هذا الموسم موضة الشارع، وتأتي مصنوعة من خامات فخمة كالحرير والساتان مع فتحة ساق تناسب إطلالة الشارع من ناحية، وتضفي على المظهر لمسة إثارة من ناحية أخرى.

وأضافت المجلة أن تنورة باريو تطل بموديلات متنوعة، تمتد من الموديلات المصنوعة من الكتان وذات الألوان الترابية، وصولاً إلى الموديلات المصنوعة من الساتان ذات الألوان الربيعية الزاهية.

وتمتاز تنورة باريو بتنوع إمكانات التنسيق، إذ يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقها مع تانك توب أو بادي وحذاء رياضي.

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