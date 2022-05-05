«سيلفي» العيد.. ابتسامات من القلوب

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ابتسامات من القلوب، تزيّن «سيلفي» عيد الفطر السعيد في كل جهات العالم، شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، من سريلانكا مروراً بالهند وباكستان والسعودية وفلسطين ومصر وإيطاليا ونيجيريا، وصولاً حتى الطرف الآخر من العالم في نيويورك بالولايات المتحدة، لتبقى الفرحة حاضرة تحت عيون الملايين، تتذكرها حينما تطالعها بين صور الذكريات الجميلة، وربما تتشاركها مع الأحبّة، ترسلها إلى أخ بعيد، أو صديق في ناحية ما، مرفقة بدعوات وكلمات محمّلة بالكلمات الطيبة، وأمنيات التلاقي، ربما في العيد المقبل، لنكون معاً في الصورة نفسها.

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