5 أعراض لزيادة تناول السكريات في رمضان

المصدر: الرياض - واس

حذّر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي من تجاوز الحد الموصى به طبياً في تناول السكريات خلال شهر رمضان.

وأوضح المجلس الصحي أن الحد المسموح به في تناول السكريات يقدّر للشخص الطبيعي بـ (34 جرام) يومياً، مبيّناً أن من يتجاوز في تناوله للسكريات الحد الموصى به طبياً من المتوقع بأن يشعر بخمسة أعراض، وهي:

الخمول بعد الأكل الإرهاق والتعب خلال ساعات الصيام التالية الشعور بالعطش تراكم الدهون بالجسم ارتفاع نسبة السكر بالدم.

وشدد مجلس الصحة الخليجي على ضرورة اتباع نظام صحي متوازن خلال مدة الإفطار أو السحور وأن يكون متنوّعا، ولتجنب حصول المضارّ الخمسة يجب التقليل من استهلاك الحلويات خاصة أثناء وجبة الإفطار أو بعدها مباشرة.

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