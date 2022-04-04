نصائح لمرضى الكوليسترول خلال رمضان

المصدر: الرياض - وكالات

أكدت مدينة الملك سعود الطبية أنه لا ضرر على مريض الكوليسترول من الصيام بل على العكس فإنه يعود بالعديد من الفوائد الصحية على الجسم.

وأوضح استشاري طب الأسرة المشارك الدكتور نايف العُمري بأنه لضمان الحصول على فوائد الصيام لمرضى الكوليسترول ينصح باتباع نظام غذائي صحي خلال شهر رمضان المبارك، ومنها تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضار والفواكه وتضمينها في وجبتي الإفطار والسحور، بالإضافة إلى طهي الوجبات بالطرق الصحية البديلة مثل الشوي والسلق وتجنب القلي قدر الإمكان، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية "واس".

ونوه الدكتور العُمري على أهمية شرب كميات كافية من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور، وتجنب الأغذية المشبعة بالدهون مثل المقليات والحلويات وبعض أنواع اللحوم لتفادي زيادة نسبة الكوليسترول الضار في الدم، كما أوصى بممارسة الرياضة بين الإفطار والسحور لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعياً أو ما يعادل 30 دقيقة يوميًا لمدة 5 أيام من الأسبوع، والإقلاع عن التدخين وتجنب الأماكن التي يوجد بها المدخنون.

وأوصى مرضى الكوليسترول المشخصين الذين هم على جرعات علاجية بالالتزام بالأدوية وضرورة أخذها في الوقت المحدد لها من قبل الطبيب.

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