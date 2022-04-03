"براند دبي" يطلق النسخة الثالثة من "وصفات رمضانية"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تزامناً مع شهر رمضان المبارك، أطلق "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، النسخة الثالثة لمبادرة دعم رواد الأعمال الأعضاء في برنامج "بكل فخر من دبي" وذلك بالشراكة مع مجموعة من أشهر المطاعم والمقاهي، لتقديم أكثر من 30 وصفة من الأطباق الرمضانية ويراعي الكثير منها نمط الطعام الصحي، بينما يسلط البرنامج الضوء على قصص نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أسسها رواد الأعمال وشقت طريقها إلى عالم التميز من دبي، ويعزز ثقتهم في المدينة بما تقدمه لهم من فرص وما تفتحه أمامهم من آفاق رحبة للنجاح ضمن مختلف المجالات.

وتتضمن الوصفات هذا العام، مجموعة من أفضل وأشهر الأطباق المميزة التي اشتهرت بها المطاعم المشاركة والتي تحظى بشعبية كبيرة لدى روادها، إضافة إلى وصفات صحية نباتية وخالية من الغلوتين يتم تقديمها للمرة الأولى، وذلك في إطار الترويج لتلك المطاعم والمقاهي والتعريف بما تقدمه من أطباق متميزة مستلهمة من مطابخ متميزة من حول العالم، وبلمسة شرقية تتناسب مع مختلف الأذواق والمراحل العمرية.

دعم متواصل

وقالت شيماء السويدي، مديرة المشاريع الإبداعية في براند دبي: "يأتي إطلاقنا للنسخة الثالثة من دليل الوصفات الرمضانية في إطار دعم الأعضاء في "بكل فخر من دبي" ودعمنا المتواصل لريادة الأعمال والتعريف بمشاريعهم وتجاربهم الناجحة التي انطلقت من دبي لتحقيق ما تطمح إليه من نجاح ونمو، كما يأتي البرنامج في إطار استراتيجية براند دبي الرامية إلى تشجيع رواد الأعمال في مختلف المجالات على النزول إلى سوق العمل وتوفير لهم المساندة والدعم وتوصيلهم إلى أكبر شريحة من الجمهور الذي يبحث بدوره عن التميز والأفكار الجيدة والغير تقليدية للتفاعل معها.

وتشمل مجموعة المطاعم والمقاهي المشاركة في هذه المبادرة: باتر للحلويات، وتو نيبرز، ومطعم أسماء، وكريف، ومطعم فِناء، وهيل كافيه، ومطعم تيبل، ومرزام، ومطعم كايا، ونيبرز، وموهلا، وأورفالي بروز، وتوايس.

أفكار متنوعة

من جهتها، قالت فاطمة الملا، تنفيذي المشاريع الإبداعية، براند دبي: " تتضمن النسخة الثالثة من الوصفات التي سيطلقها براند دبي مع بداية شهر رمضان المبارك افكاراً جديدة ومتنوعة، حيث تضم أطباق مستوحاة من المطبخ الإماراتي الشهير بأطباقه المتنوعة خلال الشهر الفضيل، إضافة إلى وصفات من أشهر المطابخ العالمية معدة خصيصاً لمحبي الطعام الأوروبي والأمريكي، والاسيوي، والمغربي كما أضفنا هذا العام مجموعة من الوصفات الصحية التي تتناسب مع أسلوب الحياة الصحي في دبي.

من جانبهم، أعرب رواد الأعمال أصحاب المطاعم والمقاهي المشاركين في المبادرة عن سعادتهم بالمشاركة في النسخة الثالثة من برنامج الوصفات الرمضانية، مؤكدين تقديرهم لدعم "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي لرواد الأعمال الأعضاء في "بكل فخر من دبي".

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