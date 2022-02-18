أعراض يجب ألا يتجاهلها الرجل.. انذار مبكر لسرطان البروستات

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أكبر مشكلات سرطان البروستاتا أن غالبا غير مترافق بأعراض واضحة ولذلك تدعوا الكثير من الدراسات الرجال بضرورة الكشف الوقائق المستمر وخاصة بعد اعمار معينة، لان الكشف المبكر هو طوق النجاة الوحيد.

في بريطانيا مثلا كشف احصاءات أن واحدا من كل ثمانية رجال سيصاب بسرطان البروستاتا، سيعيش حوالي 78% منهم لمدة 10 سنوات أو أكثر.

و بحسب«express»و«sputnik» يرجع السبب في عدم وجود أعراض واضحة للمرض، كونه يبدأ عادة في النمو في الجزء الخارجي من البروستاتا حيث لا يضغط على الإحليل، والإحليل هو ذلك الأنبوب المتصل بالمثانة والذي يسمح بتدفق البول إلى خارج الجسم.

ويعاني الكثير من الرجال من أعراض خفيفة على مدار سنوات عديدة ولا يفعلون شيئا حيالها، ولكن من الضروري أن تطلب المشورة الطبية والاختبار. إذا كان لديك أي من الأعراض السبعة التالية، يجب أن تتحدث مع طبيبك على الفور:

صعوبة التبول

انخفاض القوة في مجرى البول

دم في البول

دم في السائل المنوي

آلام العظام

فقدان الوزن غير المبرر

الضعف الجنسي غير المبرر

قد تتطور الأعراض عندما ينتشر الورم السرطاني من البروستاتا إلى مناطق أخرى من الجسم لتشمل بما في ذلك آلام الظهر وآلام الورك أو آلام الحوض.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news