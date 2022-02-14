انتبهوا.. هذه العلامات التحذيرية تدل على مرض خطير

المصدر: عواصم - متابعات

قال متخصصون في المنظمة البريطانية لأبحاث السرطان إن هناك علامات "صامتة" قد تشير إلى إصابة الشخص بسرطان العظام القاتل.

ووفق "آر تي عربية" فإن أعراض هذا المرض المميت غالباً ما تبدو وكأنها مشاكل صحية يومية غير ملحوظة، بحسب المنظمة، وينصح الأطباء بعدم إهمال ظهور آلام المفاصل التي يمكن أن تصيب الإنسان في أي عمر، وفي بعض الأحيان لا يولي المرضى الاهتمام الواجب للألم، ويوقفونه باستخدام المسكنات.

وأضافت المنظمة أن العرض الآخر الذي لا ينبغي تجاهله هو التنميل الذي يظهر أثناء تطور المرض، وعندما ينمو الورم ويتلف الأعصاب نصل إلى العلامة النهائية وهي تصلب المفاصل.

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