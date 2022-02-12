الكشف عن 5 علامات تدل على إصابتك بسرطان الرئة

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

كشف الطبيب أمير خان عن العلامات الرئيسة لسرطان الرئة. بحسب صحيفة «الصن» البريطانية.

وقال خان خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني: «إذا كنت تعاني من سعال غير مبرر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، فلا تعتقد أن الأمر يتعلق بكورونا، بل اذهب واستشر طبيبا، وقد تحتاج إلى مزيد من التحقيق، خاصة إذا كنت مدخنا».

وتابع: «المدخنون معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بسرطان الرئة، رغم أن الأمر لا يقتصر فقط على المدخنين».

وأوضح خان: «تشمل الأعراض التي يجب أن يبحث عنها الناس خروج الدم مع السعال، إلى جانب حدوث تغيرات في الصوت، فإذا أصبح صوتك جشا، قد يكون ذلك علامة على سرطان الرئة، خاصة إذا استمر الأمر لأكثر من ثلاثة أسابيع».

من بين العلامات الأخرى أيضا، أشار أمير خان إلى الشعور بضيق في التنفس لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، والتعب غير المبرر وفقدان الوزن وتغير شكل الأظافر.

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