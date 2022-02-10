«الصحة البريطانية»: هذه العادة أثناء إعداد الطعام تسبب السرطان

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

كشفت هيئة الصحة البريطانية NHS، أن إعادة تسخين الوجبات المحفوظة في أوعية بلاستيك ثم وضعها في الميكرويف، قد يسبب السرطان.

وقالت الهيئة، أن 38% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها، عن طريق التخلي عن تلك العادة وفقاً لموقع «دايلي إكسبريس».

وأوضحت أنه عند تسخين البلاستيك فيمكن أن تتسرب المواد الكيميائية، ومصدر القلق الرئيس هو أن هذه المواد الكيميائية يمكن أن تدخل في الطعام، وتسمى إحدى المواد الكيميائية الضارة التي تسبب القلق بشكل خاص بيسفينول أ (BPA)، ومادة BPA يمكن الحصول عليها في العديد من المنتجات البلاستيكية، وهو هرمون بيئي نشاطه الشبيه بالإستروجين يجعله معطلاً للهرمونات، مما يؤدي إلى إعاقة التوازن الهرموني في الجسم.

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