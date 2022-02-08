90% من المرضى يكتشفونه بعد فوات الاوان.. علامات مبكرة على«الفشل الكلوي»

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  • متابعة موقع الامارات اليوم
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يعتبر الفشل الكلوي من الامراض الصعبة والتي تهدد الحياة، وحسب موقع "كونسلتو"، فقد وصف المركز الامريكي للسيطرة على الأمراض الفشل الكلوي بأنه «المرض الصامت»، مؤكدا أن 90% من المرضى لا يكتشفون الإصابة به إلا في المراحل المتقدمة.


ونقلت وكالة " سبوتنيك" عن الموقع بعض العلامات قال الأطباء إنها دليل على وجود هذا المرض الصامت، أو على الأقل كونه قريبا من من تظهر عليه تلك العلامات، ومنها:

أبرز علامات الفشل الكلوي

  • قلة التبول، حيث يشهد البول مجموعة من التغييرات عند الإصابة بالفشل الكلوي، ليس في الكمية فقط، بل في الشكل أيضًا، فيظهر بشكل رغوي، نتيجة لاحتوائه على كمية عالية من البروتين.
  •  تورم الساقين والكاحلين والقدمين، بسبب احتباس السوائل في الجسم.
  • ضيق شديد في التنفس.
  • خمول وإرهاق عام
  • شعور مستمر الغثيان
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