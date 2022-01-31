طبيب: هذا الطعام يقوي المناعة أثناء الإصابة بكورونا

المصدر: موسكو - متابعات

أوضح الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، أن التطعيم يبقى الطريقة الأفضل للحماية من فيروس كورونا، ولكن لمحاربة العدوى يجب تقوية جهاز المناعة بالجسم.

وأضاف الطبيب بحسب ما نقلت عنه "آر تي عربية": "إذا سألتم ما الذي يجب أن أتناوله لتقوية المناعة وأشفى بسرعة، فستكون الإجابة: المكسرات".

وأشار الطبيب إلى أن هناك أطعمة تقلل الالتهاب في الجسم عن طريق خفض بروتين سي التفاعلي، وتتصدر المكسرات هذه القائمة من الأطعمة. وهي تساعد أيضاً في تقليل الكوليسترول الضار، وتساعد في توفير وقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال الطبيب إن الدراسات العلمية تؤكد الخصائص المفيدة للمكسرات، وفي الوقت نفسه يظل اللقاح وحده هو الحماية الأكثر فعالية ضد فيروس كورونا.

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