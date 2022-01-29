هل تحمي المناعة ضد "أوميكرون" من سلالات أخرى؟.. خبيرة وبائيات تجيب

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

يزداد خطر ظهور طفرات جديدة في متحور "أوميكرون" لانتشاره السريع، الأمر الذي يقضي بضرورة الحفاظ على المناعة عن طريق التطعيم والتطعيم المعزز.

أعلنت ذلك أخصائية الوبائيات الروسية ونائب رئيس معهد "غابريتشيفسكي" للوبائيات لدى هيئة (الرقابة على حقوق المستهلكين) الروسية، تاتيانا روجينتسوفا، في مقابلة مع قناة "روسيا – 24" التلفزيونية الروسية حيث قالت إن المناعة الناتجة عن الإصابة بمتحور "أوميكرون" قد لا تحمي الإنسان من سلالات أخرى لفيروس كورونا.

وأوضحت قائلة "إن المناعة التي ينتجها جسم الإنسان استجابة لسلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا ربما لن تحميك بضمان من أنواعه الأخرى وخاصة من سلالات جديدة.

وحسب الأخصائية فإن خطر ظهور متغيرات جديدة لـ "كوفيد – 19" قد ازداد لسرعة انتشار متحور "أوميكرون". لذلك ليس من المنطقي الافتراض بتشكل مناعة متينة ضد سلالات لاحقة لفيروس كورونا، ما يفرض ضرورة التطعيم وإعادة التطعيم.

يذكر أن العالم شهد في 3 أيام ماضية إصابة 10 ملايين شخص بـ"كوفيد – 19"، مع العلم أن إصابة هذا العدد الهائل من الناس تطلبت في مطلع الوباء مرور بضعة أشهر.

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