علامة «بوليس لايف ستايل» تتعاون مع فيلم باتمان لتصميم 4 ساعات محدودة الإصدار

المصدر: الإمارات اليوم

في إطار التعاون بين «بوليس لايف ستايل» وفيلم باتمان، سيتم طرح مجموعة الساعات الجديدة والجذابة عالمياً والتي تضم 10 آلاف ساعة فقط، ما يجعل منها قطعاً نادرة ومرغوبة بين عشاق الساعات.

يسرّ «بوليس لايف ستايل»، العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة بتصاميم النظارات والساعات الجريئة والعصرية للرجال والنساء، الإعلان عن شراكتها المميزة مع شركة وورنر براذرز وفيلم باتمان. فقد تعاونت العلامتان الشهيرتان لتصميم أربع ساعات محدودة الإصدار، تتميز بعناصر جريئة وداكنة ترضي مختلف الأذواق العالمية. وقد تم الكشف عن الساعات المذهلة الليلة الماضية ضمن فعالية خاصة في مطعم ولاونج كوين إليزابيث الثانية، دبي، بحضور كبار الشخصيات وأبرز وسائل الإعلام في الشرق الأوسط كمجلة جي كيو وهايب بيست ومجلة موجيه وفوربس الشرق الأوسط على سبيل المثال.

هذا وسيتم طرح الساعات الـ10 آلاف الفريدة للبيع على مستوى العالم اعتباراً من الجمعة 4 فبراير 2022، ومن المرتقب أن تحظى المجموعة بإقبال هائل من جامعي الساعات وعشاق العلامتين للحصول على قطعة واحدة، أو كامل قطع المجموعة المحدودة الإصدار التي لاشك أنها ستنفد بسرعة. تم تصميم الساعات لتسطير أحداث الفيلم الذي طال انتظاره، والمقرر عرضه لأول مرة في الرابع من مارس من العام الجاري. وسيتسنى للرجال والنساء على حدٍ سواء شراء ساعات بوليس×باتمان ذات الإصدار المحدود من متاجر التجزئة الرائدة للساعات، مقابل ما يتراوح بين 730 درهماً و1.460 درهماً. كما تحمل الساعات الأربع أسماء مختلف أجزاء السلسلة الشهيرة على النحو التالي؛ ساعة باتمان، ساعة باتمان فينجينس، ساعة باتمان جوثام سيتي، ساعة باتمان كاتوومان.

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