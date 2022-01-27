ضبطية صادمة.. غزال وتمساح ونسر "نافقة" بثلاجة أغذية منتزه في خميس مشيط

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

اكتشف المراقبون الصحيون في أمانة عسير بالمملكة العربية السعودية، وجود حيوانات نافقة ومخزنة بثلاجة اللحوم، في إحدى مخيمات التنزه بخميس مشيط.

وفي ظاهرة غريبة لم يتوقعها المراقبون الصحيون في أمانة عسير أثناء مباشرة بلاغ عن وجود أغذية فاسدة في إحدى المخيمات على طريق المئة بمدينة خميس مشيط،

عثر المراقبين على "غزال وتمساح ونسر"، كلها نافقة بثلاجة اللحوم.

كما عثر على 5 غزلان على قيد الحياة، وتمت مصادرة 250 كجم من اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية، وإغلاق المخيم.

وحسب الصور المتداولة ظهر الموقع أنه يفتقد للنظافة العامة بجانب رصد ظهور علامات الصدأ والتلف على التجهيزات، كما اكتشف المراقبون عدم وجود شهادات صحية للعاملين.

وجاءت تلك الضبطية بتوجيه ومتابعة من أمين منطقة عسير لفرقة الرقابة المسائية بالأمانة للوقوف على بلاغ يفيد عن وجود أغذية ولحوم فاسدة في إحدى مخيمات التنزه بخميس مشيط والذي يقوم بإعدادها ضمن الوجبات المقدمة على المتنزهين ومرتادي المخيم.

وأوضحت الأمانة بأن من ضمن تلك المضبوطات التي تم مصادرتها 250 كجم من اللحوم التي ظهرت عليها علامات التلف والفساد وانتهاء الصلاحية ، وتم إغلاق المخيم فورا .

وأوضحت أمانة عسير أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات قبل إتلافها حتى حضور جهات الاختصاص للإكمال الإجراءات النظامية.

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