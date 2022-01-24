كوب يوميا من هذا العصير يخفض ضغط الدم ويساعد في تجنب مشاكل القلب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أكدت الدكتورة كاري روكستون، من مركز علوم عصير الفاكهة في بلجيكا، أن تناول الكثير من عصير البرتقال يخفض ضغط الدم، وأن الاستهلاك المنتظم لهذا المشروب يساعد في تجنب مشاكل القلب.

وأشارت إلى أن كوبا واحدا من عصير البرتقال يخفض ضغط الدم الانقباضي يوميا بمقدار ثلاثة مليمترات من الزئبق وضغط الدم الانبساطي بما يقرب من 2 مم من الزئبق.

وأضافت قائلة: «يحتوي كل من البرتقال وعصير البرتقال على»بوليفينول«نباتي يسمى هسبريدين، والذي يعمل على إرخاء الأوعية الدموية مما يسهل على الجسم التحكم في ضغط الدم. ويتم امتصاصه من العصير بشكل أكثر كفاءة من البرتقال الكامل، نظرًا لقلة كمية الألياف الموجودة في البرتقال الكامل يمنع الجسم من امتصاص الهسبريدين، كما يعمل عصير البرتقال كمصدر للبوتاسيوم الذي يساعد في السيطرة على ضغط الدم».

وبحسب الخبيرة فإن «الهسبريدين» في جسم الإنسان عند هضمه يتحول إلى «هسبريتين» وهو مركب جديد في دمائنا يساعد على استرخاء الأوعية الدموية ما له تأثير كبير على ضغط الدم، وخاصة لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية»، بحسب مانشرت «ديلي إكسبريس»، ووكالة «سبوتنيك».

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، في نهاية عام 2020، كان أكثر من مليار شخص في العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ولا يعرف خمسي الناس عن إصابتهم، ويتم علاج واحد فقط من كل عشرة مرضى بارتفاع ضغط الدم.

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