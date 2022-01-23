تسمم «متعمد» يقتل عشرات السلاحف الهندية

المصدر: بومباي ■ أ ف ب

قد يكون «تسمم متعمد» السبب في نفوق عشرات السلاحف في بحيرة قرب بومباي، على ما قال خبراء في الحياة البرية في الهند.

وتم إخطار العاملين في مجال الحفظ بالحادث بعدما طلب سياسي محلي منهم التحقق من رائحة كريهة حول المسطح المائي في كاليان الواقعة على مسافة 50 كيلومتراً تقريباً شرق بومباي.

وقال سوهاس باوار من منظمة إنقاذ الحيوانات البرية والزواحف، إن 57 سلحفاة من نوع «رفرافية القوقعة» الهندية نفقت فيما أنقذت ست أخريات.

وأوضح أنه من المرجح أن يكون سكان محليون قتلوا الزواحف لمنعها من أكل الأسماك التي كانوا يربونها بشكل غير قانوني في البحيرة. وتابع: «يجري التحقيق في كل شيء الآن، وسيكشف تحليل علمي عن السبب الدقيق لنفوق السلاحف».

وأشار إلى أن القيود التي فرضت لمكافحة «كوفيد-19» على مدار العامين الماضيين، أدت على الأرجح إلى زيادة في أعداد السلاحف المحلية.

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