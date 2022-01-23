شاهد.. تلميذ سعودي يدخل المدرسة في أول يوم حضوري.. وردة فعل المعلم (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

سجلت كاميرا مراقبة بإحدى المدارس الإبتدائية في حائل، مشهداً وصف بالرائع لطالب بالصف السادس الابتدائي يسجد شكراً لله فرحاً بالعودة إلى مقاعد الدارسة، بعد انقطاع دام عامين.

لم يجد الطالب الصغير طريقة ليعبر بها عن مدى سعادته، أفضل من سجوده شكراً لله، حيث أمسك سجادة الصلاة في يده وسجد دون أن يراه أحد، ثم أعادها مكانها وحمل حقيبته متجها للصف ، ليفاجأ بأحد المعلمين خلفه.

ويظهر الفيديو، الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، سعادة المعلم بالطالب بعد رؤيته له وهو يسجد، وأخذ يقبل رأسه.



فيديو:



طالب مرحلة ابتدائية في حائل يسجد شكرًا لله بعد عودة الدراسة بشكل حضوري.



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pic.twitter.com/OQDn8j9KYx — أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 23, 2022

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