أرحم من "دلتا".. الأعضاء التي يستهدفها "أوميكرون" بالدرجة الأولى

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أشار عالم المناعة الروسي، نيقولاي كريوتشكوف إلى أعضاء في جسم الإنسان يستهدفها متحور "أوميكرون" بالدرجة الأولى.

فيما أعلن أستاذ علم الفيروسات الروسي، أناتولي ألتشتاين في الوقت نفسه أن مرض التهاب الرئة الشديد في هذا المتحور من "كوفيد" يحدث بشكل أقل تواترا مما يحدث في متحور" دلتا" وغيره.

قال نيقولاي كريوتشكوف، مدير عام شركة البحوث التعاقدية، وعالم المناعة، في مقابلة مع موقع URA.ru إن سلالة "أوميكرون" تتكاثر بشكل أفضل في خلايا الأغشية المخاطية في جهاز التنفس العلوي.

"وأوضح قائلا":" لقد ظهرت بيانات جيدة حول خصائص "أوميكرون".

وعلى وجه الخصوص، هناك بحث مختبري ياباني يوضح أن "أوميكرون" يتكاثر بشكل أفضل في خلايا الأغشية المخاطية في جهاز التنفس العلوي. بينما يكون تكاثره أسوأ بكثير في الرئتين، مقارنة بسلالة "دلتا". ويفسر ذلك جزئيا قدرة منخفضة لأسرة "أوميكرون" على إصابات مميتة.

وحسب، أناتولي التشتين، أستاذ علم الفيروسات وكبير الباحثين في مركز "غاماليا" للأحياء الدقيقة، فإن تلك الخاصية تعد من أهم خصائص متحور "أوميكرون".

وأشار إلى أن أمراض التهاب الرئة الشديد تحدث مع "أوميكرون" بشكل أقل تكرارا، مقارنة بسلالة "دلتا" وغيرها.

مع ذلك فإن الأستاذ قال إن متحور" أوميكرون" يصيب الآن عددا كبيرا من الناس، ولو أن نسبة الوفيات قليلة، لكنها موجودة على كل حال لذلك، لا يمكن اعتباره نوعا من نزلات البرد.

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