هذا العصير «صديق حقيقي» لصحة القلب

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

كشف خبير في مجال التغذية عن مشروب يعزز حماية القلب ويساعد الصحة بشكل عام، كونه يحتوي على مضادات أكسدة فريدة تساعد في منع تصلب الشرايين التي تمد القلب بالدم.

وقال ديفيد بريندان خبير التغذية والمدرب الشخصي المعتمد من «IFPA» (الرابطة الدولية لمهنيي اللياقة البدنية). إن عصير فاكهة الرمان يحتوي على تركيبة فريدة من العناصر الغذائية التي تجعله مثاليا لمجالات متعددة من صحتك، بما في ذلك قلبك. بحسب وكالة «سبوتنيك»

ويضيف: «يعتبر الرمان من أكثر الفواكه صحة لقلبك لأن مضادات الأكسدة الفريدة به تساعد في منع تصلب وضيق الشرايين التي تمد القلب بالدم».

ويؤكد أن الأمر لا يقتصر على احتواء الرمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولكنه يحتوي أيضا على نسبة عالية من مادة البوليفينول والمغذيات الدقيقة التي تقلل الالتهاب وتنشط الدورة الدموية.

وإلى جانب هذه الفوائد التي تحمي القلب، يعتبر عصير الرمان أيضا مصدرا جيدا لفيتامين C، ويمكن أن يدعم الهضم الصحي، وقد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان ومرض الزهايمر.

وعلى الرغم من اهمية هذا العصير إلا أن بريندان حذر من بعض الظروف التي يفترض بها مراقبة الامر مع الطبيب للتأكد من أنه لن يتعارض مع أي من الأدوية التي تتناولها، ويجب على مرضى السكري أيضا مراقبة مستويات السكر في الدم يوميا إذا اختاروا عصير الرمان من أجل الحفاظ على مستويات السكر في الدم».

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