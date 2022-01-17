سعودية تفتح مطعما ومقهى في جازان.. هذا رد فعل زوجها ( فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

عرضت قناة العربية مقطع فيديو، لأسرة سعودية في منطقة جازان، استطاعت أن تحقق حلمها من خلال فتح مطعم ومقهى، بعد أن كان نشاطها مقتصرًا فقط على تحضير الأطعمة في المنزل.

وأوضح الفيديو، أن هذه الأسرة تتكون من السيدة أمل حبيش، وهي زوجة وأم لأربعة أطفال، استطاعت أن تحقق حلمها في فتح مطعم ومقهى تمارس فيه هواياتها بتحضير الأطعمة للزبائن ومرتادي المطعم، ليصبح مصدر دخل لها ولأسرتها بعد عملها لسنين طويلة في تحضير الأطعمة من منزلها.

وقالت أمل حبيش خلال حديثها لقناة العربية: " لولا وجود زوجي ودعمه لي، ما كنت أقدر أخطو خطوة واحدة، وهذا لم يكن قرارًا سهلًا، وأن يترك عمل دام لـ 15 عامًا".

وتابعت: "زوجي فجأة قالي يلا نفتح مشروع، اشتغلنا وسهرنا وصار عندنا مشروعنا على أرض الواقع، معقبة: "بنشوفه واحد من أطفالنا" حسب "المرصد".

من جهته أعرب زوجها محمد الحوذلي، عن سعادته بهذا المشروع، قائلًا: "قدمت استقالتي في القطاع الخاص، وزوجتي عرضت عليا فكرة مطعم أو مشروع، لأنها كانت تعاني من فراغ كبير في البيت، والحمد لله نجحنا".

#نشرة_الرابعة | أسرة جازانية تنقل منتجاتها من المنزل إلى مطعم ومقهى.. والزوج يستقيل من عمله دعما لزوجته @3limohm pic.twitter.com/x7Rm3PJIQx — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 16, 2022

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news