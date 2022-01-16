منها الشعور بالشبع.. علامات مزعجة في البطن تؤشر للإصابة بالمرض القاتل

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

كشفت دراسة طبية بريطانية نشرت اليوم الأحد، بأن الخلايا السرطانية التي تتكاثر في المعدة يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض "يصعب اكتشافها"، إلا أن هناك شعورا قد يكون مؤشرا على الإصابة بسرطان المعدة.

وذكرت دراسة "الخدمة الصحية الوطنية" التي نشرتها صحيفة ديلي اكسبرس، أن "أحد الأحاسيس التي يمكن أن تعزى إلى الإصابة بسرطان المعدة هو الشعور بالشبع بسرعة كبيرة عند تناول الطعام، إضافة إلى فقدان الشهية".

وحسي صحيفة المرصد، أوضحت الدراسة أن "هذه الأحاسيس ليست العلامات التحذيرية الوحيدة المحتملة لسرطان المعدة، لأن المرض يؤدي أيضا إلى أحاسيس جسدية أخرى مثل حموضة وحرقة المعدة وغثيان وعسر هضم وتعب وألم مستمر في المعدة".

ونبهت الدراسة إلى أن من العلامات الأخرى "الشعور بوجود كتلة في الجزء العلوي من المعدة، وقد تحدث مشكلات عند محاولة البلع"، مشددة على ضرورة زيارة الطبيب لإجراء فحوصات حال استمرت تلك الأعراض أو ساءت، إلى جانب أعراض أخرى مثل صعوبة في البلع.



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