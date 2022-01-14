«وارنر براذرز» أبوظبي يطلق عروضاً ترويجية مميزة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يستهل فندق وارنر براذرز أبوظبي، بإدارة شركة هيلتون تحت علامتها التجارية كيوريو كولكشن، العام الجديد بإطلاق مجموعة من عروض البرانش القيّمة والسهرات المسائية ذات الطابع الخاص، ليوفر لرواده مجموعة واسعة من الخيارات الترفيهية.

استهلوا عطلة الأسبوع بسهرة موسيقية مع أنغام عذبة في مطعم ذا أوفرلوك. تقدم الصالة المميزة بتصميمها قائمة خاصة من الأطباق المختارة التي تجمع أشهى النكهات من المطبخين الشرقي والغربي، فضلاً عن المقبلات المحضرة بعناية. تتوافر منطقة للضيوف لتناول وجبة العشاء بجانب المسبح الواسع والاستمتاع بإطلالات بانورامية على المدينة بزاوية 360 درجة.

ويقدم فندق وارنر براذرز أبوظبي وجبة برانش تستمر حتى وقت متأخر، وهي باقة مثالية للزائرين الراغبين في الاسترخاء وقضاء وقت ممتع برفقة الأصدقاء وسط أجواء نابضة بالحياة. تتيح هذه الباقة للضيوف فرصة للاستمتاع بالمناظر الخلابة لجزيرة ياس والرقص على ألحان الدي جي والموسيقى بجانب المسبح. كما يحظى عشاق النكهات الفريدة من مختلف أنحاء العالم بفرصة لتجربة محطات الطهي المباشر وتناول أشهى المأكولات المشتركة التي تجمع النكهات الشرقية والغربية معاً. يمكن للضيوف تناول الأطباق الشهيرة المميزة مثل السوشي ولحم تيبانياكي وأسياخ اللحم المشوي ومجموعة متنوعة من الدوم سوم. كما أن عشاق الحلويات على موعد لتناول ألذ الأطباق من محطة التبريد بالنيتروجين السائل.

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