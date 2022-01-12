تحذير للمتعافين من «كورونا»: لاترتكبوا هذا الخطأ

المصدر: متابعة موقع الامارا اليوم

حذرت أخصائية الامراض التنفسية البرفسورة الطبيبة فلاحي نورجاخان، من خطورة ممارسة النشاط البدني والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية مباشرة بعد التعافي من «كوفيد-19».

وتفصيلاً، أوضحت الدكتورة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، أن منظومة المناعة بعد الإصابة بمرض «كوفيد-19» وكذلك الرئتين والقلب تعمل بأقصى قدرتها.

ونقلت «روسي اليوم» عن الطبيبة قولها: «جميع قوى الجسم منشغلة في مكافحة الفيروس، وبالنتيجة يتم التغلب على المرض، ولكن للتعافي تمامًا يحتاج الجسم إلى الوقت. فإذا استأنف الشخص نشاطه البدني في صالة الألعاب الرياضية لن يتمكن من تحمل هذا العبء».

وتضيف «يجب البدء بأبسط أنواع النشاط البدني - المشي وزيادة مدته تدريجيًا.. وعندما يشعر الشخص بأن جسمه مستعد للنشاط البدني، حينها يمكن الانتقال إلى المستوى الأعلى مثل المشي السريع أو الهرولة. وبعد ذلك يمكنه الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، وهناك أيضًا البدء بأبسط التمارين من أجل تحضير الجسم تدريجيًا لتحمل أعباء أكبر. المهم عدم إيذاء النفس. وعلى من كانت إصابته بالمرض شديدة فعليه قبل هذا استشارة الطبيب أولاً».

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