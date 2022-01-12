طبيب أميركي مسلم يعلق على اجرائه أول عملية لزراعة قلب خنزير في جسد إنسان.. فيديو

المصدر: متابعات - سمير سعيد

قال الطبيب الذي أجرى أول عملية لزراعة قلب خنزير في جسد إنسان الدكتور محمد محي الدين، إنه "يشعر بحماس شديد لأن العملية جرت بصورة جيدة جدا، فاقت التوقعات".

وبحسب موقع "الحرة"، أضاف الطبيب ذات الأصول الباكستانية ودرس في جامعة كراتشي في باكستان: "لم نر أي علامة على الرفض لهذا العضو"، موضحا: "لقد قمنا بتعديل عشر جينات في هذا العضو".

وتابع محي الدين في فيديو له: تم "إيقاف تشغيل ثلاث جينات كان من الممكن أن تؤدي إلى رفض مناعي فوري وتمت إضافة ستة جينات بشرية لمنع الدم من التخثر في القلب، وتحسين التوافق الجزيئي والحد من خطر الرفض".

وأشار إلى أنه تم إيقاف تشغيل جين واحد لمنع الخنزير نفسه من النمو بشكل كبير جدا. واختتم محي الدين: "هذه العملية غيرت قواعد اللعبة، وأعطت أملا لعشرات آلاف الأشخاص".

يذكر أن العملية نجحت بشكل كبير وجرت في مركز ميريلاند الطبي بجامعة ميريلاند بالولايات المتحدة، ليصبح ديف بينيت، 57 عاما، أول شخص في العالم يعيش بقلب خنزير.

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