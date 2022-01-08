نقص فيتامين ب 12 .. ثلاث علامات تحذيرية تظهر على الجلد

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

فيتامين ب 12 يوجد بشكل طبيعي في بعض الأطعمة أو يتوفر كمكمل غذائي، وله مهام متعددة في أجسامنا بما في ذلك العناية بوظيفة الجهاز العصبي المركزي والحفاظ على صحة خلايا الدم، وهناك ثلاث علامات تحذيرية تظهر على جلدك وتشير إلى نقص فيتامين ب 12.

ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى مشاكل صحية مختلفة، مثل فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك، ونقلت صحيفة "إكسبريس" عن هيئة الخدمات الصحية البريطانية القول إن العلامات التحذيرية الثلاث التي تظهر على الجلد وتشير إلى نقص فيتامين ب 12، هي:

جلد شاحب

مسحة صفراء شاحبة على بشرتك

الشعور بالوخز والتنميل في الجلد، وخاصة جلد اليدين والقدمين.

وتوضح المجلة الطبية البريطانية أن اصفرار الجلد يمكن أن يكون ناتجاً عن حالة تسمى اليرقان، والتي يمكن أن تحدث بسبب نقص الفيتامين في بعض الحالات، ويؤدي اليرقان إلى تلوين بشرتك أو بياض العينين باللون الأصفر.

ويشار إلى أن هناك بعض المصادر الغذائية الجيدة لفيتامين ب 12 مثل اللحوم والسلمون وسمك القد والحليب ومنتجات الألبان والبيض، ونظراً لأن هذه المنتجات مشتقة من الحيوانات فقد يواجه أصحاب النظام الغذائي النباتي والنباتي صعوبة في الوصول إلى الكمية المناسبة من فيتامين ب 12. ولكن يمكن وصف المكملات الغذائية لهم بواسطة الطبيب.

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