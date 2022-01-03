نصيحة من جراح قلب شهير للمتعافين من فيروس كورونا

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

قدم طبيب أمراض قلب روسي شهير ليو بوكيرا، نصحيحة للمتعافين من فيروس كورونا، يعيدون بها الحيوية والنشاط لعضلات الجهاز التنفسي.



وقال ليو بوكيرا إنه لإعادة الحيوية والنشاط لعضلات الجهاز التنفسي لدى الذين أصيبوا بفيروس كورونا، يكون من المفيد القراءة بصوت عال لمدة 15 دقيقة كل ساعة.

وأضاف بوكيرا، الذي يشغل منصب رئيس مركز «باكوليف» الوطني للبحوث الطبية لجراحة القلب والأوعية الدموية بموسكو: «لدي طريقة، ربما يسمعني أي أحد ويستفيد منها. لقد أوصيت العديد من أصدقائي ومعارفي، عندما يمرضون، بقراءة أي نص بصوت عال لمدة 15 دقيقة».

وأوضح أنه بالنسبة للشخص الذي عانى من فيروس كورونا، من المهم جدا أن تعمل عضلات الجهاز التنفسي، بما في ذلك العضلات الوربية، بشكل جيد. بحسب «روسيا اليوم»

وتابع الأكاديمي: «هناك فعالية كبيرة للقراءة بصوت عال، ولا يمكن العثور على طريقة أضل منها. يمكن قراءة وصف أي نص كان، حتى لو كان عن مواصفات الثلاجة».

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