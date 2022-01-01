ألم الحلق أمر معتاد.. لكنه إشارة إلى مرض قاتل

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

يواجه العديد منا بين الحين والآخر من مشاكل الحلق، والتي قد تكون في غالب الاوقات مشكلة بسيطة، لكنها بنفس الوقت قد تكون إشارة لمشاكل أكبر تصل درجة تهديد الحياة.

وفي حال استمرار التهاب الحلق لمدة طويلة، عن مدة شفائه المعتادة التي لاتتجاوز الاسبوع، فأنه قد يكون علامة لواحد من الأمراض الخطيرة القاتلة وهو مرض "الصفاق". بحسب "سكاي نيوز"

والصفاق يمكن أن يكون مميتا، لأنه يعني تجمع البكتيريا والمخاط في مجرى الحلق بشكل كبير لدرجة أنه يمكن أن يعيق مجرى الهواء، مما يجعل التنفس صعبا عليك.

ومن علامات الصفاق ظهور تورم في سقف الفم، وكذلك على جانب واحد من حلقك، إذا كنت تعتقد أنك مصاب بالصفاق، فأنت بحاجة إلى زيارة الطبيب لأنه سيضطر إلى تصريف الخراج بإبرة لمنعه من انسداد مجرى الهواء ولمنعك من ابتلاع البكتيريا.

ويقول خبراء أن التهاب الحلق من أولى علامات الإصابة بسرطان الحلق، وفقا لصحيفة "الصن" البريطانية.

ويقول أخصائي أنف وأذن وحنجرة أوميد مهدي زاده إنه إذا كان الورم ينمو في جانب واحد من الحلق، فيمكن أن يسبب الألم في هذا الجانب فقط.

وأوضح أن الطريقة الوحيدة لتشخيص الورم أو استبعاده هي زيارة الطبيب الذي يمكنه التحقق من وجود أورام متنامية أو أعراض أخرى، وقد تحتاج إلى إجراء عملية جراحية لإزالة الورم حسب حجمه ونموه.

وبينما تنص منظمة الصحة على أن السعال المستمر وارتفاع درجة الحرارة وفقدان الذوق والشم هي علامات الإصابة بكورونا، فقد عانى العديد من المرضى أيضا من التهاب الحلق.

وأظهرت الدراسات أن التهاب الحلق هو من أكثر الأعراض التي يتم الإبلاغ عنها بشكل متكرر بالنسبة للمصابين، في كل من الأشخاص الذين تم تلقيحهم وغير الملقحين.

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